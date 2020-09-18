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PowerLux -компания лидер в сфере современного Led освещения.

Компания PowerLux – современное освещение по доступной цене. У нас вы можете приобрести осветительные приборы и комплектующие для реализации любых современных систем освещения. В ассортименте представлены как варианты для жилых и офисных помещений, так осветительные системы для уличного освещения и промышленности.

Выбор продукции светодиодного освещения в PowerLux

Современные системы освещения должны иметь высокую надежность, долговечность, экономичность и приемлемую цену. Для вас мы подобрали продукцию, которая соответствуют всем вышеприведенным требованиям, на официальном сайте компании вы можете приобрести:

LED-лампы – мощностью от 1,5 до 80Вт, разных форм и назначений от обычной бытовой или офисной светодиодной лампы, до специальной промышленной и низковольтной. Обратившись к менеджерам Вам оперативно помогут подобрать лампы для любых жилых и коммерческих помещений, предприятий;

LED-светильники – в каталоге нашего интернет-магазина вы подберете для себя светодиодные светильники мощностью от 3Вт до 0,5 кВт. Мы предлагаем купить потолочные, настенные, точечные, линейные, различные декоративные светильники, а также светодиодные панели с различными способами монтажа форм и мощности;

LED-ленты – простое и эффективное решение для реализации светодиодной подсветки любой сложности. Светодиодная лента представляет собой гибкую основу, на которую через равные расстояния размещены кристаллы светодиодов соединенные токопроводящими дорожками, имеются варианты LED-лент для помещений и уличной эксплуатации. Ленты могут быть одноцветными или светить в любом цвете (RGB-ленты);

Светодиодные прожекторы – в PowerLux представлены мощные, надежные и удобные в монтаже и эксплуатации LED-прожекторы. С их помощью легко обеспечить освещение любых территорий от складов и улиц до стадионов и аэропортов или реализовать декоративную подсветку фасада здания или предметов ландшафта. В продаже имеются прожекторы с различными типами свечения – теплый, нейтральный, холодный, цветные и многоцветные (RGB)., а также с различными углами свечения;

Промышленные светодиодные светильники – у нас имеются варианты удовлетворяющие требования любых предприятий: взрывозащищенные, с высокой степенью защиты от пыли и влаги, купольные, настенно-потолочные, аварийные, эвакуационные, светильники для АЗС и для мест с высокой температурой эксплуатации. Мы гарантируем высокое качество всей линейки промышленных светильников и наличие всех необходимых сертификатов и документов.

Уличное LED освещение – данные светильники и прожекторы используются для подсветки пешеходных зон, парков, садов, спортивных площадок и т.д. Светильники подобного типа рассчитаны на эксплуатацию на улице, имеют высокую светоотдачу, экономичны и надежны. Широко представлены эксклюзивные модели уличных светодиодных опор, которые не только осветят, но и украсят территорию и подчеркнут неординарность и стиль обьекта.

Оплатить товар вы можете любым удобным способом, а его доставка в Харьков, Львов, Полтаву, Ужгород и другие города Украины выполняется в кратчайшие сроки наиболее удобной для заказчика транспортной компанией. В компании PowerLux вы можете быстро, безопасно и комфортно приобрести все необходимое для реализации любых современных осветительных систем.