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    Компания «POWERLUX» приняла участие в 25-ой выставке ЕlcomUkraine 2020

    13.10.2020-Несмотря на пандемию COVID-19, в Киеве все-таки состоялась долгожданная 25-я выставка ЕlcomUkraine, которая прошла с 06 - 09 октября 2020 года   Подробнее...

    Уличное освещение на солнечных панелях: виды, преимущества и недостатки

    18.09.2020-В темное время суток просто не обойтись без дополнительных источников света  Подробнее...

    Освещение дорог в темное время суток

    02.11.20-Нормальный уровень наружного освещения дорог общественного пользования и мест стоянки в темное время суток позволяет обеспечить высокую безопасность участников  Подробнее...

    Международная агропромышленная выставка «AGROEXPO 2020»

    С 30 сентября по 3 октября 2020 года в городе Кропивницкий проходила «Международная агропромышленная выставка с полевой   Подробнее...

    Новинки

    PowerLux -компания лидер в сфере современного Led освещения.

    Компания PowerLux – современное освещение по доступной цене. У нас вы можете приобрести осветительные приборы и комплектующие для реализации любых современных систем освещения. В ассортименте представлены как варианты для жилых и офисных помещений, так осветительные системы для уличного освещения и промышленности.

    Выбор продукции светодиодного освещения в PowerLux

    Современные системы освещения должны иметь высокую надежность, долговечность, экономичность и приемлемую цену. Для вас мы подобрали продукцию, которая соответствуют всем вышеприведенным требованиям, на официальном сайте компании вы можете приобрести:

    Оплатить товар вы можете любым удобным способом, а его доставка в Харьков, Львов, Полтаву, Ужгород и другие города Украины выполняется в кратчайшие сроки наиболее удобной для заказчика транспортной компанией. В компании PowerLux вы можете быстро, безопасно и комфортно приобрести все необходимое для реализации любых современных осветительных систем.

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    LED светотехника

    Широчайший ассортимент светодиодного освещения нового поколения, соответствующего последним технологическим тенденциям  LED индустрии.

    powerlux

    Расположение  02000 г. Киев,

    ул. Маршала Рыбалко, 5Б

    Расположение Запорожье69095 г.Запорожье,
    ул. Железнодорожная, 1-В

    sales@powerlux.com.ua

    Мобильный телефон+38(067)-405-11-77 

    Телефон Пауэрлюкс+38(094)-870-62-68

    вайбер 068 405-11-77

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